Найкращий варіант – коли улюбленець завжди має доступ до миски зі свіжою водою і може пити досхочу. Але іноді господарі не знають, яка кількість води потрібна собаці для прогулянки чи відпочинку на природі. Також потрібно знати, яка норма води для вашого песика, щоб зрозуміти, чи не п'є він забагато, адже це може бути симптомом хвороби.

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Скільки води має пити собака

Ветеринари стверджують, що собаці потрібно пити близько 60 грамів води на кожен кілограм маси тіла. Завданням власників є подбати, що улюбленець завжди мав в доступі потрібну йому кількість води.



У спеку тваринам потрібно більше води / Фото Unsplash

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®.

Чи треба стежити, скільки води п'є собака

Якщо ваш улюбленець здоровий і поводиться енергійно, немає потреби точно вимірювати, скільки води він п'є. Але якщо ви помітили зміни в поведінці: пес відмовляється від води або п’є надто багато, негайно зверніться до ветеринарного лікаря.

Коли потрібно бити на сполох

Якщо собака протягом 2 днів не п'є воду, у неї починається зневоднення. При зневодненні порушуються життєво важливі функції органів.

У спеку подбайте про безпритульних тварин, адже їм теж потрібна вода. Поставте для них мисочку з водою й регулярно поповнюйте її.

Дбайте про чистоту миски



Стежте, щоб улюбленець пив чисту воду / Фото Unsplash

Щодня мийте миску вашого песика та наповнюйте її свіжою водою. Стежте, щоб вода була чистою протягом дня: адже до неї можуть потрапити рештки їжі, сміття, пил і навіть комахи, що залетіли у дім.

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Як виміряти, скільки води п'є собака

Виміряйте порцію води, наприклад, за допомогою пластикової пляшки. Порахуйте, скільки води вип'є собака протягом 24 годин. Цю інформацію можна повідомити ветеринарному лікарю у разі, якщо в собаки виникли проблеми зі здоров'ям.