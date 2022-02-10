Скатился в озеро на инвалидной коляске: как собака смогла спасти хозяина

Собака успел спасти хозяина, когда его инвалидная коляска начала скатываться с горы в глубокое озеро.

Гарри Смиту 81 год и мужчина передвигается на инвалидной коляске. Во время одной из прогулок с собакой Сарой он начал скатываться в озеро.

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Когда четырехлапая увидела, что хозяин оказался в воде, то бросилась его спасать. Однако вытащить его вместе с коляской у нее не получалось, поэтому Сара начала громко лаять, чтобы привлечь внимание людей.



Сара с хозяином / Фото WPTV News

Эдвард Салинг, Джейкоб Чако, а также офицер полиции Адам Доти услышали четырехлапую и прибежали на помощь. Они увидели, как собака плескалась в воде, а рядом пожилой мужчина пытался удержать голову над водой.

Мы с приятелем прыгнули в воду. Затем он схватил мужчину за руки, а я взял его за ноги, и мы вместе вытащили его на берег,

– вспомнил Эдвард Саллинг.

Когда Гарри очутился на берегу, для него вызвали скорую. С мужчиной все было хорошо, но его электрическая инвалидная коляска была повреждена водой.

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"Собака этого мужчины была настоящей героиней того дня. Если бы не она, мы бы не заметили, что что-то случилось", – отметил Эдвард Саллинг.

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