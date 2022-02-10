Гаррі Сміту 81 рік й чоловік пересувається на інвалідному візку. Під час однієї з прогулянок із собакою Сарою, він почав скочуватися в озеро.

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Коли чотирилапа побачила, що господар опинився у воді, то кинулася його рятувати. Проте витягнути його разом з візком в неї не виходило, тому Сара почала голосно гавкати, аби привернути увагу людей.



Сара з господарем / Фото WPTV News

Едвард Салінг, Джейкоб Чако, а також офіцер поліції Адам Доті почули чотирилапу й прибігли на допомогу. Вони побачили, як собака хлюпалася у воді, а поруч літній чоловік намагався втримати голову над водою.

Ми з приятелем стрибнули у воду. Потім він схопив чоловіка за руки, а я взяв його за ноги, і ми разом витягли його на берег,

– пригадав Едвард Салінг.

Коли Гаррі опинився на березі, для нього викликали швидку. З чоловіком все було добре, але його електричний інвалідний візок, був пошкоджений водою.

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"Собака цього чоловіка була справжньою героїнею того дня. Якби не вона, ми б не помітили, що щось трапилося", – зазначив Едвард Салінг.

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