Гаррі Сміту 81 рік й чоловік пересувається на інвалідному візку. Під час однієї з прогулянок із собакою Сарою, він почав скочуватися в озеро.
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Коли чотирилапа побачила, що господар опинився у воді, то кинулася його рятувати. Проте витягнути його разом з візком в неї не виходило, тому Сара почала голосно гавкати, аби привернути увагу людей.
Сара з господарем / Фото WPTV News
Едвард Салінг, Джейкоб Чако, а також офіцер поліції Адам Доті почули чотирилапу й прибігли на допомогу. Вони побачили, як собака хлюпалася у воді, а поруч літній чоловік намагався втримати голову над водою.
Ми з приятелем стрибнули у воду. Потім він схопив чоловіка за руки, а я взяв його за ноги, і ми разом витягли його на берег,
– пригадав Едвард Салінг.
Коли Гаррі опинився на березі, для нього викликали швидку. З чоловіком все було добре, але його електричний інвалідний візок, був пошкоджений водою.
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"Собака цього чоловіка була справжньою героїнею того дня. Якби не вона, ми б не помітили, що щось трапилося", – зазначив Едвард Салінг.