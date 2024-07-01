Синоптик Диденко попала в скандал – все из-за котят

Наталка Диденко, народный синоптик, взяла на себя инициативу помочь своим друзьям найти дома для котят. Котята родились от котов, из предыдущего помета которых Диденко сама взяла двух домашних любимцев.

Соответствующее сообщение синоптик обнародовала на днях в Facebook. Сразу после этого украинцы "набросились" на женщину. Что не понравилось пользователям – далее в материале!

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Скандал с Диденко и котятами

Диденко обнародовала фото двух котят, которые являются младшими братиком и сестричкой ее любимцев, и отметила, что ее друзья подарят животных бесплатно при условии хорошего отношения к ним. Женщина призвала даже не колебаться и брать к себе котят.

Если вы бы хотели с нами породичаться, ну, с нашими прекрасными котиками - котиком Тарасунем и кошечкой Татьяной – мы были бы очень рады!

– говорится в сообщении.



Диденко выставила пост о котятах / Скриншот сообщения Диденко

Неожиданно пользователи бурно отреагировали на комментарии Натальи, обвинив ее в том, что она поощряет оплодотворение домашних животных. Украинцы выразили свое возмущение, подчеркнув, что волонтеры регулярно рискуют своей жизнью, спасая бездомных и брошенных животных из районов, находящихся под обстрелами.

Пользователи написали такие комментарии:

"Ужас какой, не стыдно плодить калек возможных, в то время, когда спасают несчастных и раненых животных?";

"Вы вообще адекватные? Будто телеведущая! Вы вообще должны призывать людей, чтобы стерилизовать, а тут наоборот... Я порой ночами не сплю, представляю, сколько бездомных, голодных, а вы здесь дальше плодите... Просто нет слов, их не подобрать к таким людям!";

"Считала, что публичное лицо не будет поддерживать "плодовитость", особенно когда речь идет о породе, которая генетически несет проблемы и запрещена в большинстве стран. Фу, неприятно читать".

Дискуссии продолжаются уже несколько дней, однако Диденко до сих пор не ответила на выдвинутые в ее сторону обвинения.