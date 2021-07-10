Шимпанзе-алкоголики и другие интересные факты о животных, что ломают мозг
Источник:A-Z Animals
Все животные уникальные и неповторимые, а многие из них умеют удивлять нас своими выходками. Но не шутками единственными они нас могут удивлять. О необычайных особенностях животных, в которые сразу трудно поверить – читайте в материале.
В мире насчитывается более 1 миллиона видов, и каждый из них имеет свои особенности и "изюминки".
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Акулы, светящиеся в темноте
Существует по меньшей мере 15 видов глубоководных акул, которые способны излучать свет. Эти акулы живут очень глубоко в океане, куда не достигает солнечный свет. Морские биологи утверждают, что эта способность акул является неким камуфляжем от других морских обитателей.
Удивительные акулы / Фото A-Z Animals
Шимпанзе, которые любят напиваться
В Гвинее существует определенный вид пальм, в соке которых большое содержание алкоголя. Этим соком очень любят угощаться местные шимпанзе.
Шимпанзе Гвинеи даже научились использовать листья, как чашку, что пить любимый сок / Фото A-Z Animals
Собаки чувствуют время
Собаки могут предсказать, когда хозяева могут вернуться домой. Они развивают это умение системно, когда человек возвращается домой в одно и то же время. По мнению ученых, они могут это определять еще и по тому, сколько запаха хозяина осталось в доме.
Сильное обоняние – одно из основных особенностей собак / A-Z Animals
Глаза оленей меняют цвет в зависимости от времени года
Блестящий, зеркальный слой за сетчаткой в глазах северных оленей меняет цвета в зависимости от сезона. Когда наступает лето, они имеют золотистый цвет, а зимой – синий.
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Белые медведи имеют черную кожу
У белых медведей черная кожа, которая помогает им поглощать как можно больше тепла. Шерсть у них не белая, а состоит из прозрачных, полых трубочек кератина. Эти трубки рассеивают свет так, что человеческий глаз воспринимает шерсть медведей как белую.
У белых медведей особенная кожа, которая помогает сохранять тепло / Фото A-Z Animals
Младенец кенгуру при рождении имеет размер виноградины
Когда рождается ребенок-кенгуру, которуго называют Джои, она имеет крошечный размер, примерно с виноградину. Малыш настолько слаб, что даже не может сосать, поэтому мать закачивает молоко ему в горло.
Детеныши кенгуру очень крошечные / Фото A-Z Animals