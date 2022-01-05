Щенок ворвался в прямой эфир журналистки: курьезное видео с четырехлапым
Источник:The Dodo
В Бразилии маленький щенок прервал прямой эфир журналистки. Все потому, что кроха захотел поиграть.
Во время репортажа Фернанда Рувена заметила, что к ней бежит щенок. Четвероногий внезапно захотел поиграть с женщиной.
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Щенка вообще не смущало, что журналистка была в прямом эфире. Кроха подбежал и принялся игриво кусать ее за ногу, требуя внимания.
Я не смогла устоять перед ним, когда поняла, что он хочет играть. Я наклонилась и принялась гладить его. Он был таким милым и маленьким,
– прокомментировала Фернанда Рувена.
Оказалось, что пса зовут Эсперансом. Он гулял с хозяином, когда вдруг решил поиграть с ведущей новостей.
Видео активно распространялось по социальным сетям, а пользователи восторженно оставляли свои комментарии:
- "Я тоже бы не смогла игнорировать эту милую кроху".
- "Самые милые новости, что я видел".
- "А можно каждый день такие сюжеты показывать?"
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