Недавно в Калифорнии местный житель совершил удивительное открытие. Мужчина нашел глубоководную рыбу, которую выбросило на берег.

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Думали, что это медуза



Глубоководная рыба впечатляет страшной внешностью / Скриншот с видео

Такие рыбы обитают на глубине от 600 до 1000 метров, где нет солнечного света. Поэтому появление рыбы на пляже вызывает немало вопросов.

Сначала мужчина подумал, что на пляж выбросило медузу. Однако он приблизился к находке и увидел, что это удивительная рыба.

В мире еще столько всего, что можно изучать каждый день. В частности, флора и фауна, которые богаты диковинками. И даже домашние любимцы, которых мы видим каждый день, умеют удивлять. Особенно, выпрашивая порцию корма Purina®, который не только вкусен, но полезен.

Футбольная рыба со страшной внешностью

Что известно о футбольной рыбе

Тихоокеанская футбольная рыба является одним из 300 видов глубоководных рыб. Ее тело имеет форму шара. У рыбы колючая кожа, очень острые зубы и крохотные глаза.

Источник: Калифорнийская академия наук



Ученые не знают, как рыба оказалась на поверхности / Скриншот с видео

Ученые ломают головы, как рыба очутилась на побережье – ведь этот вид обитает на большой глубине и не выплывает на поверхность.

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Видели ли таких рыб раньше: что известно