Однолетний слоненок находится в активном поиске друзей – животное готово играть со всеми. Песик, с которым познакомился малыш, поддержал развлечение слоненка – на видео заметно, как собака играет в "догонялки" с Пье Май.
Читайте также Влажный корм в питании кота: какие положительные изменения будут наблюдать хозяева
Малыш живет в природном парке слонов в таиландском Чиангмае.
Слоненок играет с собакой: смотрите забавное видео
Что известно о парке?В Чиангмайском парке природоохранники присматривают за индийскими слонами, находящимися под угрозой исчезновения. Люди следят за здоровьем слонов и публикуют новости об их жизни. Парк располагает фондом, средства из которого направлены на защиту и лечение слонов, которые пострадали или не могут выжить в дикой природе.
Парк присматривает за дикими слонами / Фото Чиангмайского природного парка
День рождения слоненка
Маленький слоненок, игравший с песиком, недавно отпраздновал свой первый день рождения. Животное родилось 22 ноября 2020 года.
В честь Пье Май природный парк выпустил короткий ролик, посвященный беззаботной жизни слоненка.
Слоненок празднует День рождения: смотрите видео