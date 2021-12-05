Однорічне слоненя перебуває в активному пошуку друзів – тварина готова гратися з усіма. Песик, з яким познайомився малюк, підтримав забавки слоненя – на відео помітно, як собака грається в "доганялки" з П’ї Май.

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Маля живе у природному парку слонів у таїландському Чіангмаї.

Слоненя грається з собакою: дивіться кумедне відео

Що відомо про парк? У Чіангмайському парку природоохоронці наглядають за індійськими слонами, які перебувають під загрозою зникнення. Люди слідкують за здоров’ям слонів та публікують новини щодо їх життя. Парк має фонд, кошти з якого спрямовані на захист та лікування слонів, які постраждали чи не можуть вижити у дикій природі.

Парк наглядає за дикими слонами / Фото Чіангмайського природного парку

День народження слоненя

Маленьке слоненя, яке бавилося з песиком, нещодавно відсвяткувало свій перший день народження. Тваринка народилася 22 листопада 2020 року.

Тваринки можуть з легкістю розсмішити своїми гримасами чи витівками. Ще більше задоволення – спостерігати за власними домашніми улюбленцями, про яких дбати легко з Purina®. Збалансований корм із поживними речовинами не тільки втамує їхній голод, але й збадьорить. Відтак гарні фото і відео вам гарантовані.

На честь П’ї Май природний парк випустив короткий ролик, присвячений безтурботному життю слоненяти.

Слоненя святкує День народження: дивіться відео