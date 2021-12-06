Нещодавно у Каліфорнії місцевий мешканець зробив дивне відкриття. Чоловік знайшов глибоководну рибу, яку викинуло на берег.

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Думали, що то медуза



Глибоководна риба має страшну зовнішність / Скриншот з відео

Такі риби мешкають на глибині від 600 до 1000 метрів, де немає сонячного світла. Саме тому поява такої риби на пляжі викликає чимало запитань.

Спершу чоловік подумав, що на пляж викинуло медузу. Однак він наблизився до знахідки й побачив, що це дивовижна риба.

У світі ще стільки всього, що можна вивчати чи не щодня. Зокрема, флора та фауна, які багаті на дивовижі. Та навіть домашні улюбленці, яких ми бачимо щодня, вміють дивувати. Особливо, випрошуючи порцію корму Purina®, який не тільки смачний, але й корисний.

Футбольна риба зі страшною зовнішністю

Що відомо про футбольну рибу

Тихоокеанська футбольна риба є однією із 300 видів глибоководних риб. Її тіло має форму кулі. У риби колюча шкіра, дуже гострі зуби та крихітні очі.

Джерело: Тихоокеанська футбольна риба є однією із 300 видів глибоководних риб. Її тіло має форму кулі. У риби колюча шкіра, дуже гострі зуби та крихітні очі.Джерело: Каліфорнійська академія наук



Науковці не знають, як риба опинилася на поверхні / Скриншот з відео

Вчені ламають голови, як риба опинилася на узбережжі – адже цей вид мешкає на великій глибині та не випливає на поверхню.

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Чи бачили таких риб раніше: що відомо