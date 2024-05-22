Не все живут долго: какая популярная порода кошек имеет гораздо более короткую продолжительность жизни, чем другие

Котики уже давно стали неотъемлемыми членами семей, которые приносят радость и любовь в жизнь своих хозяев. Поэтому неудивительно, что каждый хочет, чтобы пушистик был рядом как можно дольше.

К сожалению, не все породы кошек живут долго. Существует один пушистый вид, представители которого имеют продолжительность жизни короче других. О ней – далее в материале.

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Сфинксы имеют гораздо более короткую продолжительность жизни, чем другие

Недавнее исследование, проведенное Королевским ветеринарным колледжем (RVC) в Великобритании и Национальным университетом Чунг Синг (NCHU) на Тайване, выявило, что в то время, как домашние коты обычно живут до 18 лет, средняя продолжительность жизни бесшерстных сфинксов составляет лишь 6,8 лет. Это делает их породой домашних кошек с самой низкой продолжительностью жизни.

Ученые считают, что это может быть связано с несколькими породными заболеваниями. Так, коты-сфинксы – это бесшерстная порода. Они лучше для тех, кто чувствителен к кошачьей шерсти, но они не являются полностью гипоаллергенными, поскольку они все еще сбрасывают клетки кожи.



Сфинксы имеют гораздо более короткую продолжительность жизни, чем другие / Фото Unsplash

Зато оказалось, что бирманские породы имеют самую длинную продолжительность жизни – 14,4 года, за ними идут метисы – 11,9 года и сиамские – 11,7 года.

Понимание типичной остаточной продолжительности жизни также может помочь владельцам и ветеринарам при принятии сложных решений относительно наилучшего варианта лечения для защиты общего благополучия кота,

- добавили исследователи.

Средняя продолжительность жизни котов в Британии составляет 11,7 лет. Было обнаружено, что самки, как правило, переживут самцов на 1,33 года. Исследователи также обнаружили, что породистые коты, вероятно, живут меньше, как и те, которые были слишком легкими или слишком тяжелыми.

К слову, ранее Pets24 выяснял, сколько живут коты и кошки. Также в материале можно узнать, что влияет на продолжительность жизни наших домашних любимцев.