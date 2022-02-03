Съезжали с горки и играли: сеть покорило видео зимних развлечений лисиц
Источник:dailymail.co.uk
В американском штате Миннесота расположен спасательный центр "Save A Fox". Его работники показали зимние развлечения лисичек.
В "Save A Fox" живут лисы, норки и другие спасенные звери. Все они были изъяты из зверофермы, где родились в неволе, поэтому не могут вернуться в дикую природу.
Интересно Дочь принесла домой щенка: видео неожиданной реакции родителей
"Мы спасаем лис из разных ситуаций. Многие из них – больные, раненые или осиротевшие. Мы не разводим их, а занимаемся реабилитацией", – отметила Микаэла Рейн.
Для лис решили сделать игровую площадку, ведь это очень активные животные. Сотрудники центра даже опубликовали видео, где несколько пушистых катались с горки. Кроме того, они бегали по снегу, играли друг с другом и ели лакомства.
Смотрите видео: как лисы катались на горке
Читайте также Курица пыталась проникнуть в Пентагон: как нашли птицу
Люди были восторженны роликом, поэтому активно оставляли свои комментарии:
- "Какие же они хороши в своих пушистых зимних шубках!"
- "Так замечательно, что вы подарили этим созданиям новую жизнь".
- "Просто волшебные зверюшки! И как можно их обижать?".
В Виннице живет умный пеликан Патрик: смотрите видео