В "Save A Fox" живуть лисиці, норки та інші врятовані звірі. Усі вони були вилучені зі звіроферм, де народилися в неволі, тому не можуть повернутися в дику природу.

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"Ми рятуємо лисиць із різних ситуацій. Багато з них – хворі, поранені або осиротілі. Ми не розводимо їх, а займаємося реабілітацією", – зазначила Мікаела Рейн.

Для лисиць вирішили зробити ігровий майданчик, адже це дуже активні тварини. Працівники центру навіть опублікували відео, де кілька пухнастих каталися з гірки. Крім того, вони побігали по снігу, пограли одна з одною та поїли смаколиків.

Дивіться відео: як лисиці каталися на гірці

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Люди були захоплені роликом, тому активно залишали свої коментарі:

"Які ж вони гарні у своїх пухнастих зимових шубках!".

"Так чудово, що ви подарували цим створінням нове життя".

"Просто чарівні звірята! І як можна їх ображати?".

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