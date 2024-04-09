Как правило, этих загадочных животных удается увидеть лишь несколько раз за десятилетие. Благодаря усилиям местных рейнджеров ученым удалось наблюдать и сфотографировать северного сумчатого крота в Великой песчаной пустыне.

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Слепое существо с ластами заметили в австралийской глубинке

По словам эксперта по дикой природе пустыни Гарета Кетта, эти слепые существа настолько редкие, что их существование до сих пор остается загадкой для большинства людей на планете.

Местные жители иногда натыкаются на северных сумчатых кротов, однако часто принимают их за детенышей морской свинки,

– отмечает он.

Эти животные жители песчаных дюн в отдаленных пустынях. Большую часть времени проводят под поверхностью, именно поэтому их так редко можно заметить. Северные сумчатые кроты передвигаются по песку, что заставляет исследователей копать траншеи и каналы, чтобы найти их норы.

В Австралийской глубинке заметили редкого северного сумчатого крота / Фото Kanyirninpa Jukurrpa Martu rangers

Какарратулы имеют небольшие размеры, шелковистые локоны, короткий хвост и руки, похожи на ласты. Отмечается, что этот вид не имеет глаз, поскольку большую часть своей жизни они проводят в песчаных дюнах.

Сегодня науке очень мало известно о северных сумчатых кротах: это наблюдение стало вторым за последние полгода,

– говорит эксперт.

Неожиданным открытием стало то, что пустыни не такие уж и безжизненные, как принято считать. В этих засушливых регионах обитает множество причудливых животных: от билби с большими ушами, излучающих тепло, до колючих дьяволов, которые используют свои шипы, чтобы направлять воду в рот. Ученые обнаружили, что уникальные характеристики этих существ помогают им адаптироваться к сложным условиям пустыни.

Ученые подчеркнули ограниченность знаний об особых существах, которые населяют пустынные регионы. Они отмечают важность редких встреч с этими существами для исследователей, особенно в свете вызовов, связанных с изменением климата.

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