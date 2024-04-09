Уже некоторое время ученые пытаются сделать все возможное, чтобы спасти этот уязвимый вид и теперь у них появилась надежда, что это возможно. На днях в индонезийском национальном парке был замечен новый детеныш яванского носорога.

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В парке Индонезии заметили детеныша яванского носорога

В национальном парке, где обитают яванские носороги, установлено 1226 фотоловушек. Недавно одна из таких ловушек успешно зафиксировала молодого носорога в броне. По оценкам ученых, детенышу от трех до пяти месяцев, хотя его пол остается неопределенным.

Эта новость стала невероятно приятным сюрпризом для смотрителей парка. Яванские носороги обитают только в этом индонезийском парке, а появление на свет нового детеныша означает, что животные могут самостоятельно правильно размножаться,

– говорит Сатьявана Пудьятмоко из Министерства охраны окружающей среды.

Детеныш попал в объектив фотоловушки, когда прогуливался по парку со своей матерью.

Один из двух пойманных редких яванских носорогов / Фото Ujung Kulon National Park

Яванские носороги – один из самых уязвимых видов на Земле

В последние годы популяция яванских носорогов неуклонно сокращалась: по оценкам исследователей, в заповеднике площадью около 120 000 гектаров осталось лишь 82 редких носорога. Эти животные обитают в национальном парке, состоящем из пышных лесов и пресноводных ручьев.

Ученые обратили внимание на уникальную особенность яванских носорогов – складки дряблой кожи, напоминающие броню. Исследование также показывает, что популяция яванских носорогов резко сократилась из-за браконьерства и вмешательства человека в их естественную среду обитания. Отмечается, что когда-то эти носороги были распространены по всей Юго-Восточной Азии.

Напомним, яванский тигр был занесен в Красную книгу как вымерший вид еще в 2008 году. Исследователи считали, что представители этого вида были истреблены еще до 1980-х годов. Но, похоже, это оказалось неправдой, и хищник Panthera tigris sondaica на самом деле может существовать до сих пор.