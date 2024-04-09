Уже деякий час вчені намагаються зробити все можливе, щоб врятувати цей вразливий вид і тепер у них з'явилася надія, що це можливо. Днями в індонезійському національному парку було помічено нове дитинча яванського носорога.

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У парку Індонезії помітили дитинча яванського носорога

У національному парку, де мешкають яванські носороги, встановлено 1226 фотопасток. Нещодавно одна з таких пасток успішно зафіксувала молодого носорога в броні. За оцінками вчених, дитинчаті від трьох до п'яти місяців, хоча його стать залишається невизначеною.

Ця новина стала неймовірно приємним сюрпризом для доглядачів парку. Яванські носороги мешкають лише в цьому індонезійському парку, а поява на світ нового дитинчати означає, що тварини можуть самостійно правильно розмножуватися,

– каже Сатьявана Пудьятмоко з Міністерства охорони навколишнього середовища.

Дитинча потрапило в об'єктив фотопастки, коли прогулювалося парком зі своєю матір'ю.

Один із двох спійманих рідкісних яванських носорогів / Фото Ujung Kulon National Park

Яванські носороги – один з найбільш вразливих видів на Землі

В останні роки популяція яванських носорогів неухильно скорочувалася: за оцінками дослідників, у заповіднику площею близько 120 000 гектарів залишилося лише 82 рідкісних носороги. Ці тварини мешкають у національному парку, що складається з пишних лісів і прісноводних струмків.

Вчені звернули увагу на унікальну особливість яванських носорогів – складки в'ялої шкіри, що нагадують броню. Дослідження також показує, що популяція яванських носорогів різко скоротилася через браконьєрство та втручання людини в їхнє природне середовище існування. Зазначається, що колись ці носороги були поширені по всій Південно-Східній Азії.

Нагадаємо, яванський тигр був занесений до Червоної книги як вимерлий вид ще у 2008 році. Дослідники вважали, що представники цього виду були винищені ще до 1980-х років. Але, схоже, це виявилося неправдою, й хижак Panthera tigris sondaica насправді може існувати й досі.