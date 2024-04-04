Дослідники вважають, що хижак Panthera tigris sondaica, визнаний вимерлим до 1980-х років, насправді все ще може існувати.

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Яванський тигр вважався вимерлим, але повернувся

В останніх новинах повідомлялося про численні випадки спостереження невловного яванського тигра, проте жодного офіційного підтвердження не було зроблено. Нещодавній випадок, що стався у 2019 році, коли мешканці села Сіпендеуї в лісах Південного Сукабумі, Західна Ява, стверджували, що помітили, на їхню думку, яванського тигра. Селяни виявили сліди кігтів і лап у цій місцевості й змогли зібрати зразок волосся з паркану неподалік.

Вчені підтвердили, що проаналізовані зразки волосся належать яванському тигру. Хоча для підтвердження цих висновків необхідні подальші дослідження, це відкриття свідчить про те, що яванський тигр все ще може існувати в дикій природі.

У новому дослідженні вчені проаналізували мітохондріальну ДНК, тип генетичного матеріалу, що передається по материнській лінії. Потім вони провели порівняння зі зразком, зібраним в музеї в 1930 році. Зразки волосся різних підвидів тигрів, а також яванського леопардового тигра (Panthera pardus melas) були використані як контрольні зразки.

Результати дослідження засвідчили, що знайдений зразок належить яванському тигру, а також потрапляє в ту саму групу, що й музейний зразок 1930 року.

Яких заходів планують вжити далі?

Перспектива того, що давно вимерлий вид насправді все ще може жити на Землі, викликала зацікавленість громадськості, а тому вчені планують провести додаткові генетичні та польові дослідження.

Яванський тигр все ще може існувати у дикій природі / Фото Wikimedia

На новину також відреагували й чиновники місцевого індонезійського міністерства. Дослідження викликало припущення, що яванський тигр може бути все ще живий, а тому місцева влада планує підготуватися і вжити заходів щодо реагування на цю новину. Ці заходи містять:

встановлення фотопасток;

проведення великих досліджень ДНК;

консультацію з експертами-генетиками.

Зазначимо, що яванський тигр родом з Індонезії і є одним із трьох підвидів тигрів, які раніше зустрічалися в країні. У 2013 році балтійського тигра (P. tigris balica) також оголосили вимерлим, унаслідок чого тим, що вижив, вважається тільки суматранський тигр.

Одними з основних причин вимирання всіх двох видів вважається втрата середовища проживання і полювання.