Втім, вчені оголосили про ідентифікацію раніше невідомого виду мініатюрних оленів у Південній Америці. Ця знахідка стала першим відкриттям нового виду в регіоні за останні шість десятиліть.

Читайте також Гелловін минув, а "клоуни" залишилися: на дні океану помітили крихітних панд в костюмах скелетів

Виявлено новий вид Бембі

Під час нещодавнього польового дослідження, проведеного в північному регіоні, вчений Хав'єр Барріо та його команда зробили відкриття про певних осіб. Співавтор дослідження Гільєрмо Д'Елія заявив, що ці особини мали відмінні характеристики порівняно з рештою групи.

Група вчених розпочала аналіз, щоб дослідити цей феномен. Дослідники ініціювали генетичне тестування для визначення варіацій ДНК, а також морфологічний аналіз, що включає вимірювання та порівняння довжини черепа оленя.

Результати дослідження показали, що ті, що вважалися північними пудусами, насправді є двома різними видами. Один з цих видів був раніше невідомий науковій спільноті.

Так, було відкрито новий вид крихітних оленів, який назвали Pudella carlae на честь біолога Карли Гаццоло, яка відіграла вирішальну роль у порятунку життя Барріо після судинної проблеми. Дослідники вважають, що цей вид мешкає виключно в посушливих долинах перуанського регіону Уанкабамба.

Учені відкрили новий вид крихітних оленів / Фото Guillermo D’Elía

Завдяки революційній розробці вчені відкрили новий вид мініатюрних оленів, що дало поштовх до відродження роду Pudella. Спочатку рід було запропоновано розділити на два види – північного та південного пудусів у 1913 році, але з часом ця ідея втратила популярність. Однак, нещодавнє дослідження показало, що нововідкритий вид також належить до цього роду, що відродило інтерес до класифікації 1913 року.

Досі все ще невідомо, як виник новий вид: він міг з'явитися з ізольованої популяції або тварин, що колонізувалися й адаптувалися пізніше. Ми плануємо знайти відповідь на це питання,

– каже Д'Еліа.

Новий вид пуду – P. carlae – за розміром і вагою є між двома іншими відомими видами. При вазі від 7 до 9 кілограмів цей новий вид досягає лише 43 сантиметрів у холці. Також нововідкритий пудус також має відмінний від інших видів відтінок, світліші вуха і хутро на тілі.

Зауважимо, команда ентузіастів-природолюбів представила світовій спільноті новий вид жука. Ця унікальна комаха, визначена як Clavicornaltica mataikanensis, процвітає в лісі Улу Тембуронг на Борнео.