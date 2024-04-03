Впрочем, ученые объявили об идентификации ранее неизвестного вида миниатюрных оленей в Южной Америке. Эта находка стала первым открытием нового вида в регионе за последние шесть десятилетий.

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Обнаружен новый вид Бемби

Во время недавнего полевого исследования, проведенного в северном регионе, ученый Хавьер Баррио и его команда сделали открытие об определенных лицах. Соавтор исследования Гильермо Д'Элия заявил, что эти особи имели отличные характеристики по сравнению с остальной группой.

Группа ученых начала анализ, чтобы исследовать этот феномен. Исследователи инициировали генетическое тестирование для определения вариаций ДНК, а также морфологический анализ, включающий измерение и сравнение длины черепа оленя.

Результаты исследования показали, что те, что считались северными пудусами, на самом деле являются двумя разными видами. Один из этих видов был ранее неизвестен научному сообществу.

Так, был открыт новый вид крошечных оленей, который назвали Pudella carlae в честь биолога Карлы Гаццоло, которая сыграла решающую роль в спасении жизни Баррио после сосудистой проблемы. Исследователи считают, что этот вид обитает исключительно в засушливых долинах перуанского региона Уанкабамба.

Ученые открыли новый вид крошечных оленей / Фото Guillermo D'Elía

Благодаря революционной разработке ученые открыли новый вид миниатюрных оленей, что дало толчок к возрождению рода Pudella. Сначала род было предложено разделить на два вида – северного и южного пудусов в 1913 году, но со временем эта идея потеряла популярность. Однако, недавнее исследование показало, что новооткрытый вид также относится к этому роду, что возродило интерес к классификации 1913 года.

До сих пор все еще неизвестно, как возник новый вид: он мог появиться из изолированной популяции или животных, колонизировавшихся и адаптировавшихся позже. Мы планируем найти ответ на этот вопрос,

– говорит Д'Элиа.

Новый вид пуда – P. carlae – по размеру и весу находится между двумя другими известными видами. При весе от 7 до 9 килограммов этот новый вид достигает лишь 43 сантиметров в холке. Также новооткрытый пудус также имеет отличный от других видов оттенок, более светлые уши и мех на теле.

Заметим, команда энтузиастов-природолюбов представила мировому сообществу новый вид жука. Это уникальное насекомое, определено как Clavicornaltica mataikanensis, процветает в лесу Улу Тембуронг на Борнео.