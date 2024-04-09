Як правило, цих загадкових тварин вдається побачити лише кілька разів за десятиліття. Завдяки зусиллям місцевих рейнджерів вченим пощастило спостерігати і сфотографувати північного сумчастого крота у Великій піщаній пустелі.

Читайте також Один із найрідкісніших ссавців у світі: у парку Індонезії помітили носорога в "броні"

Сліпу істоту з ластами помітили в австралійській глибинці

За словами експерта з дикої природи пустелі Гарета Кетта, ці сліпі істоти настільки рідкісні, що їхнє існування досі залишається загадкою для більшості людей на планеті.

Місцеві жителі часом натикаються на північних сумчастих кротів, проте часто приймають їх за дитинчат морської свинки,

– зазначає він.

Ці тварини мешканці піщаних дюн у віддалених пустелях. Більшу частину часу проводять під поверхнею, саме тому їх так рідко можна помітити. Північні сумчасті кроти пересуваються по піску, що змушує дослідників копати траншеї та канали, щоб знайти їхні нори.

В Австралійській глибинці помітили рідкісного північного сумчастого крота / Фото Kanyirninpa Jukurrpa Martu rangers

Какарратули мають невеликі розміри, шовковисті локони, короткий хвіст і руки, схожі на ласти. Зазначається, що цей вид не має очей, оскільки більшу частину свого життя вони проводять у піщаних дюнах.

Сьогодні науці дуже мало відомо про північних сумчастих кротів: це спостереження стало другим за останні пів року,

– каже експерт.

Несподіваним відкриттям стало те, що пустелі не такі вже й безжиттєві, як заведено вважати. У цих посушливих регіонах мешкає безліч химерних тварин: від білбі з великими вухами, що випромінюють тепло, до колючих дияволів, які використовують свої шипи, щоб спрямовувати воду до рота. Вчені виявили, що унікальні характеристики цих істот допомагають їм адаптуватися до складних умов пустелі.

Вчені підкреслили обмеженість знань про особливих істот, які населяють пустельні регіони. Вони наголошують на важливості рідкісних зустрічей з цими істотами для дослідників, особливо у світлі викликів, пов'язаних зі зміною клімату.

Зауважимо, команда ентузіастів-природолюбів представила світовій спільноті новий вид жука. Ця унікальна комаха, визначена як Clavicornaltica mataikanensis, процвітає в лісі Улу Тембуронг на Борнео.