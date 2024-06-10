Наткнулись на редкого Тирекса: туристы нашли гигантскую доисторическую окаменелость
Источник:CNN
Недавно палеонтологи совершили новый прорыв в изучении грозных древних рептилий, которые когда-то бродили по Земле. Редкая находка туристов привлекла внимание научного сообщества, предоставив исследователям уникальную возможность более детально изучить известного хищника.
В 2022 году семья, исследовавшая пустоши Северной Дакоты, наткнулась на удивительную находку – ногу огромного динозавра. То, что начиналось как обычный поход, быстро превратилось в значительный вклад в научное сообщество, пролив свет на существование свирепого доисторического существа.
Смотрите также С головой питона и телом рыбы: странное существо дышит воздухом и ползает по асфальту – шокирующие фото
Семья туристов нашла ногу динозавра
Сэм Фишер вместе со своими сыновьями Джессином и Лиамом и двоюродным братом Кейденом Мэдсеном нашли окаменелость в известной формации Хелл-Крик. Эта местность известна своими богатыми окаменелостями различных доисторических существ.
Тайлер Лайсон, палеонтолог и куратор из Денверского музея природы и науки, идентифицировал окаменелость, найденную Сэмом Фишером, как Tyrannosaurus rex (T. rex). Изначально считалось, что это был утконосый динозавр, но дальнейшие исследования выявили истинную принадлежность окаменелости, которую прозвали "подростковым рексом".
Из-за большого веса находки для транспортировки пришлось использовать вертолет / Фото Denver Museum of Nature and Science
Раскопки, проведенные в июле 2023 года, подтвердили эти находки, а семья первооткрывателей присоединилась к ученым в этом процессе.
Что нужно знать о Тирексе?
Тираннозавр, один из крупнейших наземных хищников в истории, достигал 12 метров в длину и весил около 8 тонн. Несмотря на свои массивные размеры, это страшное существо имело относительно небольшие, но крепкие лапы. Наделенный исключительными органами чувств, включая острое обоняние и зрение, тираннозавр был грозным охотником и падальщиком.
Его мощные челюсти были способны генерировать силу укуса до 57 000 ньютонов, что эквивалентно весу большого африканского слона, стоящего на одном зубе. Это позволяло тираннозавру без труда дробить кости и пожирать крупных травоядных динозавров, таких как трицератопс и эдмонтозавр.
Эта находка может внести значительный вклад в дебаты, продолжающиеся в палеонтологии, в частности, в вопрос о различии между молодыми ящерами и потенциальным отдельным видом под названием Nanotyrannus,
– говорит Лайсон.
Окаменелость на удивление хорошо сохранилась, а нижняя челюсть даже содержала несколько зубов, что сыграло решающую роль в идентификации древнего ящера. Команда посвятила 11 дней осторожному извлечению окаменелости из скалы. Вес находки обусловил необходимость использования вертолета Black Hawk для ее транспортировки.
Скелет, собран примерно на 30%, предположительно принадлежал молодому тираннозавру в возрасте 13 – 15 лет, длиной около 7,6 метра и весом примерно 1,5 тонны.
Музей устроит выставку по этому случаю
Выставка, рассказывающая о раскопках и сборке скелета "подростка рекса", откроется в Денверском музее природы и науки 21 июня.
Посетители смогут в реальном времени понаблюдать за работой ученых над окаменелостью, которая, как ожидается, займет до года.
Кроме того, будет показан документальный фильм под названием "T-REX", в котором отражены закулисные съемки процесса находки окаменелостей и их раскопок.
К слову, около 100 лет назад ученые впервые наткнулись на самое большое беспозвоночное на планете – колоссального кальмара (Mesonychoteuthis hamiltoni) – одну из самых больших загадок океана. Но сейчас исследователи считают, что им впервые в истории удалось обнаружить живого детёныша самого большого беспозвоночного на планете.