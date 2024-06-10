В 2022 году семья, исследовавшая пустоши Северной Дакоты, наткнулась на удивительную находку – ногу огромного динозавра. То, что начиналось как обычный поход, быстро превратилось в значительный вклад в научное сообщество, пролив свет на существование свирепого доисторического существа.

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Семья туристов нашла ногу динозавра

Сэм Фишер вместе со своими сыновьями Джессином и Лиамом и двоюродным братом Кейденом Мэдсеном нашли окаменелость в известной формации Хелл-Крик. Эта местность известна своими богатыми окаменелостями различных доисторических существ.

Тайлер Лайсон, палеонтолог и куратор из Денверского музея природы и науки, идентифицировал окаменелость, найденную Сэмом Фишером, как Tyrannosaurus rex (T. rex). Изначально считалось, что это был утконосый динозавр, но дальнейшие исследования выявили истинную принадлежность окаменелости, которую прозвали "подростковым рексом".



Из-за большого веса находки для транспортировки пришлось использовать вертолет / Фото Denver Museum of Nature and Science

Раскопки, проведенные в июле 2023 года, подтвердили эти находки, а семья первооткрывателей присоединилась к ученым в этом процессе.

Что нужно знать о Тирексе?

Тираннозавр, один из крупнейших наземных хищников в истории, достигал 12 метров в длину и весил около 8 тонн. Несмотря на свои массивные размеры, это страшное существо имело относительно небольшие, но крепкие лапы. Наделенный исключительными органами чувств, включая острое обоняние и зрение, тираннозавр был грозным охотником и падальщиком.

Его мощные челюсти были способны генерировать силу укуса до 57 000 ньютонов, что эквивалентно весу большого африканского слона, стоящего на одном зубе. Это позволяло тираннозавру без труда дробить кости и пожирать крупных травоядных динозавров, таких как трицератопс и эдмонтозавр.

Эта находка может внести значительный вклад в дебаты, продолжающиеся в палеонтологии, в частности, в вопрос о различии между молодыми ящерами и потенциальным отдельным видом под названием Nanotyrannus,

– говорит Лайсон.

Окаменелость на удивление хорошо сохранилась, а нижняя челюсть даже содержала несколько зубов, что сыграло решающую роль в идентификации древнего ящера. Команда посвятила 11 дней осторожному извлечению окаменелости из скалы. Вес находки обусловил необходимость использования вертолета Black Hawk для ее транспортировки.

Художественная реконструкция того, что музей назвал "подростком рексом" / Фото Denver Museum of Nature and Science

Скелет, собран примерно на 30%, предположительно принадлежал молодому тираннозавру в возрасте 13 – 15 лет, длиной около 7,6 метра и весом примерно 1,5 тонны.

Музей устроит выставку по этому случаю

Выставка, рассказывающая о раскопках и сборке скелета "подростка рекса", откроется в Денверском музее природы и науки 21 июня.

Посетители смогут в реальном времени понаблюдать за работой ученых над окаменелостью, которая, как ожидается, займет до года.

Кроме того, будет показан документальный фильм под названием "T-REX", в котором отражены закулисные съемки процесса находки окаменелостей и их раскопок.

К слову, около 100 лет назад ученые впервые наткнулись на самое большое беспозвоночное на планете – колоссального кальмара (Mesonychoteuthis hamiltoni) – одну из самых больших загадок океана. Но сейчас исследователи считают, что им впервые в истории удалось обнаружить живого детёныша самого большого беспозвоночного на планете.