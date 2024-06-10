У 2022 році сім'я, яка досліджувала пустки Північної Дакоти, натрапила на дивовижну знахідку – ногу величезного динозавра. Те, що починалося як звичайний похід, швидко перетворилося на значний внесок у наукову спільноту, проливши світло на існування лютої доісторичної істоти.

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Сім'я туристів знайшла ногу динозавра

Сем Фішер разом зі своїми синами Джессіном та Ліамом і двоюрідним братом Кейденом Медсеном знайшли скам'янілість у відомій формації Хелл-Крік. Ця місцевість відома своїми багатими скам'янілостями різноманітних доісторичних істот.

Тайлер Лайсон, палеонтолог та куратор з Денверського музею природи і науки, ідентифікував скам'янілість, знайдену Семом Фішером, як Tyrannosaurus rex (T. rex). Спочатку вважалося, що це був качконосий динозавр, але подальші дослідження виявили справжню приналежність скам'янілості, яку прозвали "підлітковим рексом".



Через велику вагу знахідки для транспортування довелося використовувати вертоліт / Фото Denver Museum of Nature and Science

Розкопки, проведені в липні 2023 року, підтвердили ці знахідки, а сім'я першовідкривачів приєдналася до науковців у цьому процесі.

Що треба знати про Тірекса?

Тиранозавр, один з найбільших наземних хижаків в історії, сягав 12 метрів у довжину і важив близько 8 тонн. Попри свої масивні розміри, ця страшна істота мала відносно невеликі, але міцні лапи. Наділений винятковими органами чуття, включаючи гострий нюх і зір, тиранозавр був грізним мисливцем і падальщиком.

Його потужні щелепи були здатні генерувати силу укусу до 57 000 ньютонів, що еквівалентно вазі великого африканського слона, який стоїть на одному зубі. Це дозволяло тиранозавру без зусиль дробити кістки і пожирати великих травоїдних динозаврів, таких як трицератопс і едмонтозавр.

Ця знахідка може внести значний внесок у дебати, що тривають у палеонтології, зокрема, в питання про відмінність між молодими ящерами і потенційним окремим видом під назвою Nanotyrannus,

– каже Лайсон.

Скам'янілість напрочуд добре збереглася, а нижня щелепа навіть містила кілька зубів, що зіграло вирішальну роль в ідентифікації стародавнього ящера. Команда присвятила 11 днів обережному вилученню скам'янілості зі скелі. Вага знахідки зумовила необхідність використання гелікоптера Black Hawk для її транспортування.

Художня реконструкція того, що музей назвав "підлітком рексом" / Фото Denver Museum of Nature and Science

Скелет, зібраний приблизно на 30%, імовірно належав молодому тиранозавру у віці 13 – 15 років, завдовжки близько 7,6 метра і вагою приблизно 1,5 тонни.

Музей влаштує виставку з цієї нагоди

Виставка, що розповідає про розкопки і складання скелета "підлітка рекса", відкриється в Денверському музеї природи і науки 21 червня.

Відвідувачі зможуть у реальному часі поспостерігати за роботою вчених над скам'янілістю, яка, як очікується, займе до року.

Крім того, буде показано документальний фільм під назвою "T-REX", у якому відображено залаштункові зйомки процесу знахідки скам'янілостей та їхніх розкопок.

До слова, близько 100 років тому вчені вперше натрапили на найбільше безхребетне на планеті – колосального кальмара (Mesonychoteuthis hamiltoni) – одну з найбільших загадок океану. Але зараз дослідники вважають, що їм уперше в історії вдалося виявити живе дитинча найбільшого безхребетного на планеті.