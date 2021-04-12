Супруги Степана и Светланы Кот приютили в своем доме 47 обездоленных собак. Среди них есть и взрослые животные, и щенки. Еду и медикаменты волонтеры покупают со своей пенсии.

Степан и Светлана проживают в селе Бугаевка, что на Ровенщине. У супругов Кот живет 47 собак. История этого домашнего приюта насчитывает более 10 лет.

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Собак находили на свалках, а некоторых – подбросили / Фото Общественное Ровно

Собаки в семью попадали по-разному: кого-то подбросили, других нашли на свалках, в лесу или поле.

Овчарку выбросили четыре года назад, молодая она была, бедное бегало по дороге... и что нам делать? Машина раздавит или умрет от голода – взяли к себе. И таких большинство, – рассказывает Степан Кот.



Половину своей пенсии супруги тратят на собак / Фото Общественное Ровно

Случалось, что животных даже подбрасывали под ворота, когда хозяева были в доме.

В мешочке могут подбросить, завязанном проволочкой, или здесь на дороге выкинут, или под ворота подкинут – бывает рано, бывает и в белый день. Мы в доме сидели – машина подъехала и выбросила, – рассказывает Степан Кот.



Светлана и Степан жалеют бездомных животных / Фото Общественное Ровно

Среди спасенных любимцев есть даже собака по кличке Дзидзьо. Так его назвали из-за сходства с известным певцом.

Такой был маленький, бородатенький, – рассказывает Светлана.

Еду и лекарства для собак супругам приходится покупать с собственной пенсии. Угощают четвероногих и молоком 2 коров, которых содержат супруги. Также с едой помогают предприниматели: местные пекарня и мясной цех, а еще – продуктовый магазин в Радивилове.



Собаки охраняют двор своих хозяев / Фото Общественное Ровно

Каждый из супругов имеет пенсию 2100 гривен. Одну из них приходится тратить на собак. Животным нужна не только еда, но и лечение и профилактические прививки, противозачаточные таблетки. Со стерилизацией собак обещали помочь волонтеры со Львовщины.

Иногда собак удается пристроить. Односельчанин супругов Павел Почаевец взял у них 2 собачек.

Собаки нуждаются в особой заботе, а также в постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия непременно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце поможет Purina®.

Собаки еще и охраняют двор семейства Кот. С таким количеством охранников закрывать двери не требуется. Но иногда собаки слишком сильно лают на чужих животных или людей. Чтобы лохматые не мешали жителям села, супруги хотят сделать еще один вольер и непрозрачный забор из шифера.



Иногда собаки слишком громко лают на прохожих / Фото Общественное Ровно

Чтобы люди их не видели, а они людей. Тогда будет тишина и никто ни на кого не будет обижаться, – рассказывает Степан Кот.

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Супруги-волонтеры не просят ни у кого помощи. Однако Степан и Светлана были бы не против, если бы им помогли сделать или приобрести собачьи будки.

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