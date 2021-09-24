Канцлерка Германии Ангела Меркель кормила попугаев подвида Многоцветный лорикет. Событие происходило в немецком парке Марлоу.
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Птицы, которых кормила Меркель, садились на ее руки и даже устроились на голове. Соответствующие кадры канцлерки с попугаями успели сделать фотографы.
Ангела Меркель / Фото Georg Wendt/DPA/AP
Еще на момент 2019 года Многоцветный лорикет, согласно исследованиям BirdLife Australia, что основаны на наблюдениях волонтеров, был самым распространенным видом птиц в Австралии. Всего в стране проживает более 400 тысяч таких попугаев.
Ангела Меркель в парке Марлоу / Фото DPA
Если с мелкими птицами Ангела Меркель активно контактировала, то с Филином – отказалась. Канцлерка даже не решилась к нему подойти. "Нет, нет, с меня достаточно попугаев", — прокомментировала Меркель.
Ангела Меркель и Пугач / Фото Georg Wendt, DPA
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