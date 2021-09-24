Канцлерка Германии Ангела Меркель кормила попугаев подвида Многоцветный лорикет. Событие происходило в немецком парке Марлоу.

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Птицы, которых кормила Меркель, садились на ее руки и даже устроились на голове. Соответствующие кадры канцлерки с попугаями успели сделать фотографы.



Ангела Меркель / Фото Georg Wendt/DPA/AP​

Еще на момент 2019 года Многоцветный лорикет, согласно исследованиям BirdLife Australia, что основаны на наблюдениях волонтеров, был самым распространенным видом птиц в Австралии. Всего в стране проживает более 400 тысяч таких попугаев.

В мире еще столько всего, что можно изучать каждый день. В частности, флора и фауна, которые богаты чудесами. И даже домашние любимцы, которых мы видим каждый день, умеют удивлять. Особенно, выпрашивая порцию корма Purina®, который не только вкусный, но и полезный.



Ангела Меркель в парке Марлоу / Фото DPA

Если с мелкими птицами Ангела Меркель активно контактировала, то с Филином – отказалась. Канцлерка даже не решилась к нему подойти. "Нет, нет, с меня достаточно попугаев", — прокомментировала Меркель.



Ангела Меркель и Пугач / Фото Georg Wendt, DPA

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