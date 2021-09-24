Канцлер Німеччини Ангела Меркель годувала папуг підвиду Лорікет веселковий. Подія відбувалася у німецькому парку Марлоу.
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Птахи, яких годувала Меркель, сідали на її руки та навіть вмостилися на голові. Відповідні кадри канцлерки з папугами встигли зробити фотографи.
Ангела Меркель / Фото Georg Wendt/DPA/AP
Ще станом на 2019 рік Лорікет веселковий, згідно з дослідженнями BirdLife Australia, що базуються на спостереженнях волонтерів, – був найпоширенішим видом птахів в Австралії. Усього у країні мешкає понад 400 тисяч таких папуг.
Ангела Меркель в парку Марлоу / Фото Georg Wendt, DPA
Якщо з дрібними птахами Ангела Меркель активно контактувала, то з Пугачем – відмовилася. Канцлерка навіть не наважилася до нього підійти. "Ні, ні, з мене досить папуг", – прокоментувала Меркель.
Ангела Меркель та Пугач / Фото Georg Wendt, DPA
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Меркель іде з посади канцлерки: що відомо
- Ангела Меркель піде у відставку наприкінці свого четвертого терміну на посту канцлерки. Станеться це після виборів у Німеччині, запланованих на 26 вересня.
- У кріслі глави німецького уряду вона пробула 16 років.