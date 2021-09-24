Зеленский иронично подписал фото: мол, пока он тренируется, кто-то отдыхает. Соответствующее фото он опубликовал в своем инстаграме.

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Собачка, штанга и Зеленский

Главным героем фото, который очаровал сеть, стал большой белый песик, который лежит спиной к объективу. Он дает лапу президенту, который сидит на скамье возле штанги. Очевидно, президент пошутил, что любимец – маленький лентяй и не занимается спортом.

Кто-то тренируется, а кто-то отдыхает. Доброе утро Всем!

#ЗдороваУкраїна,

– подписал свое фото Зеленский.



Утро Зеленского: тренировка и дружеское прикосновения лапы от любимца / Фото из инстаграма zelenskiy_official

Обратите внимание! Владимир Зеленский в начале недели улетел в США со вторым рабочим визитом и выступил на Генассамблее ООН. У него был запланирован еще ряд встреч, но из-за нападения на его помощника пришлось срочно вернуться в Украину.

Отметим, что ранее не было известно, что у Зеленского есть любимец. К тому же белый пушистый красавец-собака появился в его инстаграме впервые. В отличие от фото с тренировок, которые президент Украины постит в своих соцсетях регулярно.

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По фото трудно определить, какая именно это порода, но можно предположить, что это какой-то из подвидов овчарки. Например, швейцарская.

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