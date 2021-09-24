Зеленский иронично подписал фото: мол, пока он тренируется, кто-то отдыхает. Соответствующее фото он опубликовал в своем инстаграме.
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Собачка, штанга и Зеленский
Главным героем фото, который очаровал сеть, стал большой белый песик, который лежит спиной к объективу. Он дает лапу президенту, который сидит на скамье возле штанги. Очевидно, президент пошутил, что любимец – маленький лентяй и не занимается спортом.
Кто-то тренируется, а кто-то отдыхает. Доброе утро Всем!
#ЗдороваУкраїна,
– подписал свое фото Зеленский.
Утро Зеленского: тренировка и дружеское прикосновения лапы от любимца / Фото из инстаграма zelenskiy_official
Отметим, что ранее не было известно, что у Зеленского есть любимец. К тому же белый пушистый красавец-собака появился в его инстаграме впервые. В отличие от фото с тренировок, которые президент Украины постит в своих соцсетях регулярно.
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По фото трудно определить, какая именно это порода, но можно предположить, что это какой-то из подвидов овчарки. Например, швейцарская.