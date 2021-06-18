Как сделать жизнь кота безопасной: 8 советов для каждого владельца

Домашние коты ежедневно попадают в разные неприятные и опасные ситуации. Владельцам четвероногих нужно тщательно соблюдать правила, которые помогут уберечь любимца.

Киевская команда спасения животных ежедневно выезжает на вызовы к котикам, попавшим в трудные ситуации. Специалисты рассказывают, как сделать жизнь вашего кота счастливой и избежать лишних стрессов.

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Защитные решетки на окнах

Это должны быть не антимоскитные сетки, которые легко сломать, а система "антикошка". Даже если кот живет у вас много лет и никогда не пробовал прыгнуть из окна, это не является гарантией безопасности. Любая птица или насекомое могут стать причиной инстинктивного порыва.



Установите на окна защитные сетки / Фото Depositphotos

Нельзя открывать окна на режим "проветривание"

Самому старому коту, которому нужна была помощь Kyiv Animal Rescue Group, было 18 лет.К счастью, котик не пострадал.

Даже если на окнах есть сетка, кот может застрять в треугольном проеме окна. Травмы, которые может получить животное, чаще всего бывают смертельными. Кот, который застрял в окне, уже не может выбраться сам и медленно проваливается вниз, а его тело травмируется. Для того чтобы открывать окна на проветривание, нужно использовать специальный ограничитель, который оставляет только узкое пространство для воздуха.

Закрывайте вентиляцию

Все выходы в вентиляционные шахты должны быть прочно закрыты. Даже если они расположены на потолке. Коты могут добраться почти куда угодно, а из вентиляции их очень сложно достать живыми и невредимыми.



Убедитесь, что ваш дом безопасен для кота / Фото Unsplash

Тщательно закройте все выходы в коммуникации

Это касается отверстий под ванной, люков для ревизии труб и тому подобное. Все узкие места должны быть недоступными для котиков. Желательно закрывать их не только пластиковыми заглушками, а еще и замками – ведь животное может подцепить пластик когтями и открыть отверстие.

Кот может выскочить из дверей

Когда выходите из дома, следите, котик не выскочил из дверей. Иногда для этого достаточно одной секунды.

Самовигул опасен

Не отпускайте животное на самовигул. Это очень опасно. С животным может случиться что угодно, а вы даже не будете знать об этом.



Не отпускайте кота на самовигул / Фото Unsplash

Специалисты по спасению советуют не выгуливать кошек

Кошки не нуждаются в выгуле. Они обычно очень плохо ходят на поводке, а из любого ошейника или шлейки могут очень легко выскользнуть.

Транспортируйте кота в переноске

Для того чтобы кот был здоровым и счастливым, ему требуется сбалансированное питание. Именно таковы корма Purina®, вкус которых удовлетворит даже требовательного любимца. Выбрать их можно здесь

Лучше всего – выбирать надежную переноску с металлическими дверцами. Нежелательно носить котика в мягких сумках, переносках со специальным люком для кормления, а также в корзинках. Оттуда кот может запросто убежать.

Даже если ваш котик очень ручной, не нужно носить его без переноски. В незнакомом месте или при стрессе животное может перестать узнавать владельца, начать кусаться и вырваться из рук.

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Из любой переноски кот может убежать, поэтому желательно, чтобы на нем всегда был ошейник с адресником. В идеале – животное должно быть чипировано, ведь адресник также просто потерять.