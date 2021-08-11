Сбил ли кот собаку со стула: смешное видео, о котором спорят в сети

Конфликты между домашними животными – обычное дело для любого владельца. Котики и песики любят дразнить друг друга, а иногда даже получают "ответный удар".

На смешных кадрах мы видим солидного кота, который сидит на столе и никого не трогает. Однако рыжий песик считает, что кот – замечательная игрушка, и дразнит пушистика.

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Пес залез на стул и пытается шутливо укусить кота за лапки. Котик терпел такое издевательство. Но когда пес обнаглел и начал кусать кота за морду, тот не выдержал и дал собаке "пощечину" – ударил ее по морде лапкой.

Пес начал падать со стула и, наконец, оказался на полу. Но рыжий хулиган упал не сразу – на секунду он как бы завис на стульчике.

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Поэтому мысли пользователей сети разделились: они рассуждают, сбил ли кот собаку со стула, или пес упал сам.

А видео стало вирусным и собрало уже более 350 тысяч просмотров.

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Кот ударил собаку, а та упала: видео