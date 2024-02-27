Биологи дикой природы отмечают, что на кадрах видно примерно годовалого слоненка, который родился с альбинизмом – редким генетическим заболеванием, останавливающим выработку организмом кожного пигмента, известного как меланин.

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Как выглядит самый редкий слон на Земле?

На видео, снятом оператором, можно заметить, как слоны плещутся, катаются и играют с молодым розовым слоненком на водопое в национальном парке. Более того, взаимодействие животных имеет такой вид, будто стадо защищает своего собственного очень редкого розового слона.

Я уже становился свидетелем случаев альбинизма у слонов в Национальном парке Крюгера. В обоих случаях стадо принимало и воспитывало своих уникальных розовых телят,

– говорит оператор сафари Тео Потгитер.

Предыдущие исследования уже показали, что некоторые виды животных не принимают своих собратьев-альбиносов. Например, сомы просто игнорируют сомов с альбинизмом, а аллигаторов-альбиносов вообще просто съедают хищники еще до того, как те достигнут совершеннолетия.

Розовый слоненок родился с альбинизмом / Фото Theo Potgieter

Однако, животный мир – не единственная угроза для альбиносов, они также нередко становятся жертвами браконьеров, которые торгуют экзотическими животными. Такая ситуация привела к тому, что одна некоммерческая организация купила целый остров у побережья Индонезии только для того, чтобы построить там приют для одного единственного орангутанга-альбиноса.

В то же время это заболевание сопровождается снижением пигмента радужной оболочки, что приводит к ухудшению зрения. В результате "розовый глаз" может подорвать способность животного добывать себе пищу, выявлять хищников, а также отслеживать собственную добычу.

Стадо приняло детеныша, который отличается от них: смотрите видео

Как и у аллигатора-альбиноса, у многих других видов, рожденных с альбинизмом, появляется ярко-белый мех, чешуя или кожа, что делает невозможным маскировку во многих средах, что затрудняет их жизнь. Например, слоны рода Loxodonta обычно темно-серые, их маленькие детеныши с альбинизмом имеют розовую кожу и светлую шерсть.

Отметим, что альбинизм представлен рецессивным геном. Простыми словами, оба родителя должны нести этот признак для рождения потомка-альбиноса. Потгитер говорит, что это редкое заболевание "происходит только один раз на каждые 10 000 рождений" млекопитающих в дикой природе.