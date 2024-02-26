Подписанты письма указывают, что международная торговля лягушачьими лапками, которые можно найти во многих супермаркетах, совсем не контролируется. На протяжении десятилетий подавляющее большинство лягушек вылавливали в дикой природе, что способствовало сокращению популяций во всех странах.

Читайте также Впервые за 90 лет: заметили самую "застенчивую" ящерицу-червяка в мире – как выглядит существо

Зоозащитники требуют от правительств ЕС ограничить импорт лягушачьих лапок

Лягушачьи лапки ассоциируются прежде всего с кухней Франции, но их охотно потребляют и в других странах Европы. В Старом свете крупнейшим импортером является Бельгия. Впрочем, три четверти этого продукта страна поставляет в соседнюю Францию, которая занимает второе место по объемам импорта. Далее в рейтинге крупнейших покупателей идут Нидерланды, Италия и Испания.

В целом страны ЕС ежегодно импортируют 4 тысячи тонн лапок – в зависимости от размера это от 81 до 200 миллионов лягушек.

Как отмечается, в прошлом основными поставщиками лапок на европейский рынок были Индия и Бангладеш. Но они запретили экспорт еще в конце 1980-х годов, поскольку уничтожение популяции лягушек привело к значительному распространению насекомых и вредителей, и, как следствие, возросло использование пестицидов.

В последние годы крупнейшими поставщиками лягушек являются Индонезия, Турция и Албания.

В Турции эндемичные съедобные виды находятся под угрозой исчезновения до 2032 года, если их вылов будет продолжаться такими темпами, как сейчас,

– говорят биологи.

Кроме того, в самой Франции убивают ежегодно два миллиона красноногих лягушек. Их продают ресторанам по цене от 50 центов до 1 евро за штуку, то есть по более высоким ценам, чем импортных.

Зоозащитники требуют от европейских правительств ограничить импорт лягушачьих лапок / Фото Unsplash

Зоозащитники также критикуют обращение с животными. Как заявила экологическая активистка Шарлотта Нитар, методы убийства особенно жестоки: чтобы сэкономить время, большинство бедер отрезают ножницами или другими острыми инструментами, не давая лягушкам анестезию. Верхняя часть, включая мозг, затем выбрасывается в состоянии агонии.

Добавим, что из Украины в ЕС поставляют в основном лапки диких лягушек, которых вылавливают на юге Одесской области, в районе Вилкова.