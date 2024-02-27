Біологи дикої природи зазначають, що на кадрах видно приблизно однорічне слоненя, яке народилося з альбінізмом – рідкісним генетичним захворюванням, що зупиняє вироблення організмом шкірного пігменту, відомого як меланін.

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Який вигляд має найрідкісніший слон на Землі?

На відео, знятому оператором, можна помітити, як слони хлюпочуться, катаються та граються з молодим рожевим слоненям на водопої в національному парку. Ба більше, взаємодія тварин має такий вигляд, ніби стадо захищає свого власного дуже рідкісного рожевого слона.

Я вже ставав свідком випадків альбінізму в слонів у Національному парку Крюгера. В обох випадках стадо приймало та виховувало своїх унікальних рожевих телят,

– каже оператор сафарі Тео Потгітер.

Попередні дослідження вже показали, що деякі види тварин не приймають своїх побратимів-альбіносів. Наприклад, соми просто ігнорують сомів з альбінізмом, а алігаторів-альбіносів узагалі просто з'їдають хижаки ще до того, як ті досягнуть повноліття.

Рожеве слоненя народилося з альбінізмом / Фото Theo Potgieter

Однак, тваринний світ – не єдина загроза для альбіносів, вони також нерідко стають жертвами браконьєрів, які торгують екзотичними тваринами. Така ситуація призвела до того, що одна некомерційна організація купила цілий острів біля узбережжя Індонезії тільки для того, щоб побудувати там притулок для одного єдиного орангутанга-альбіноса.

Водночас це захворювання супроводжується зниженням пігменту райдужної оболонки, що призводить до погіршення зору. В результаті "рожеве око" може підірвати здатність тварини добувати собі їжу, виявляти хижаків, а також відстежувати власну здобич.

Стадо прийняло дитинча, яке відрізняється від них: дивіться відео

Як і в алігатора-альбіноса, у багатьох інших видів, народжених з альбінізмом, з'являється яскраво-біле хутро, луска або шкіра, що унеможливлює маскування в багатьох середовищах, що ускладнює їхнє життя. Наприклад, слони роду Loxodonta зазвичай темно-сірі, їхні маленькі дитинчата з альбінізмом мають рожеву шкіру та світлу шерсть.

Зазначимо, що альбінізм представлений рецесивним геном. Простими словами, обоє батьків повинні нести цю ознаку для народження потомка-альбіноса. Потгітер каже, що це рідкісне захворювання "відбувається тільки один раз на кожні 10 000 народжень" ссавців у дикій природі.