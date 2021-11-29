Самый неуловимый хищник: фотограф предложил найти на кадре снежного барса

Фотографу Саурабу Десаи удалось сделать несколько фото снежного барса. Однако, чтобы найти его на кадре, нужно приложить немало усилий.

Наиболее неуловимыми котами считают снежных барсов. Благодаря своему окрасу, они становятся почти незаметными на фоне скал.

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Высоко в Гималаях Саураб Десаи сделал кадры снежного барса. Фотограф предложил своим подписчикам найти хищника на фотографиях.

Смотрите фото, которые сделал Саураб Десаи:

"Я искал самую неуловимую кошку в мире, которую на местном языке называют "серым призраком", – сообщил фотограф Саураб Десаи.

Почти 3 года понадобилось мужчине, чтобы наконец сфотографировать леопарда у высокогорного села Киббер.

Что нужно знать о снежных барсах

В мире еще столько всего, что можно изучать чуть ли не каждый день. В частности, флора и фауна, которые богаты чудесами. И даже домашние любимцы, которых мы видим каждый день, умеют удивлять. Особенно, выпрашивая порцию корма Purina®, который не только вкусен, но и полезен.

Известен из-за красивого меха беловато-рыжевато-коричневого цвета с пятнами темного, пепельно-коричневого и черного цвета.

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Снежный барс – хищник, живущий и охотящийся в одиночку. Больше всего он активен ночью, обходя высокогорное плато в поиске добычи.

Продолжительность жизни снежного барса обычно 15 – 18 лет, а d неволе максимальная продолжительность может составлять и 20 лет. Хищник был почти уничтожен завоевателями континента. Сейчас живет вдали от людей.