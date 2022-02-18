Самый милый вор: видео грызуна, крадущего овощи из огорода

Американец Джефф Пермар решил сделать во дворе своего дома небольшой огород. Однако овощи внезапно начали исчезать.

Мужчина признался, что расстроился, когда все, что он выращивал, – пропадало. Он добавил, что имел большой опыт в садоводстве, однако такая проблема была впервые.

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Чтобы вычислить вора, Джефф установил на садовом участке скрытую камеру. Оказалось, что это был сурок. Грызун съедал овощи с огорода и одновременно позировал перед камерой. При этом он выглядел очень мило.

Смотрите видео с "вором" Чанком:

"Мы не знали, чего ждать. Когда мы просмотрели эти видео, они нам очень понравились. Мы сразу влюбились в этого парня", – вспомнил Джефф Пермар.

Смотрите видео с грызуном:

Он решил дать грызуну имя – Чанк, ведь тот приходил к нему снова и снова. Кроме того, Джефф переименовал свою страницу в инстаграм в честь сурка, а также завел отдельный YouTube-канал.

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Многие владельцы садовых участков относятся к грызунам как к вредителям, но не Джефф. "Мы научились сосуществовать на одной территории. Это ведь и его земля тоже. А я разместил на ней свой огород", – подытожил мужчина.

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