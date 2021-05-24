Самые спокойные породы кошек: какую выбрать для семьи

Существуют породы кошек, склонные к спокойному и ленивому времяпрепровождению. Если вы хотите милого и послушного любимца, обратите внимание именно на этих пушистиков.
Однако не нужно забывать, что порода – не гарантия определенного поведения животного. Порода кота – это только потенциал, который может развиваться.
Забавно 10 вещей, которые понимают только владельцы котов
Персидская кошка
Персидская кошка / Фото Jvlife
"Персы" – одна из самых популярных пород. Они покоряют людей своей необычной мордочкой и пушистой шерстью. Персидские кошки любят одиночество, но не против посидеть на коленях у своего человека.
Рэдголл
Рэдголл / Фото Pipcat
Этих котиков считают одними из самых послушных. Они находят общий язык со всеми членами семьи, хорошо адаптируются к любому образу жизни. Рэдголлы ласковые и общительные, они любят играть и приходят, когда их зовут.Чтобы ваш котик мурлыкал от удовольствия, выбирайте для него вкусные и питательные корма Purina®, разработанные по самым высоким стандартам качества и безопасности.
Бирманская кошка
Бирманская кошка / Фото natworld.info
Эти красивые кошки с пушистой шерстью и голубыми глазами станут замечательными питомцами. Они спокойные, ласковые и уравновешенные. Бирманские кошки любят, когда в доме есть другие животные, а также они всегда рады поиграть с детьми.
Британская короткошерстная кошка
Британские коты достаточно спокойные / Фото Zooclub
Эти котики имеют милый характер, они спокойные и уравновешенные. Британские коты любят быть рядом с хозяином, но они не станут надоедать своими играми. Котята, как и все малыши, достаточно игривые, но с возрастом эти котики становятся спокойными.
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Экзотическая кошка
Экзотическая кошка / Фото hvost.news
Эта порода является смесью персидской и американской короткошерстной кошки. Представители породы милые, спокойные и тихие – это качество они взяли от своих персидских предков. "Экзоты" идеально подойдут для семьи с детьми, а также для одиноких людей.