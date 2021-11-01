Самые милые котики с тыквами: 13 мистических и ярких фото

1 ноября 2021 , 18:07
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Источник:

Daily Paws

Хэллоуин – праздник, который любят не только дети, но и взрослые. Домашние питомцы с удовольствием приобщаются к семейным празднованиям и принимают участие в красочных праздничных фотосессиях.

Тыква – непременный аксессуар Хэллоуина. Эти котики не захотели оставаться в стороне от праздника, а потому попали на яркие фотографии своих хозяев. Все они замечательные, но, согласитесь, больше всего хэллоуинские тыквы к лицу (или "к морде") черным котам.

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#1


Фото из инстаграма blackcattrails

#2


Фото из инстаграма gipsythebengal

#3


Фото из инстаграмма lil_frankie_joe

#4


Фото из инстаграма charcoal.the.kitty

Чтобы ваша кошка всегда была энергичной и игривой, ей нужны физические нагрузки и здоровый рацион. Сбалансированные корма Purina® содержат все микроэлементы, необходимые для активной жизни вашего любимца.

#5


Фото из инстаграма thedemonicexotic

#6


Фото из инстаграма i.am.strudel

#7


Фото из инстаграма sassylilnudist

#8


Фото из инстаграма rockyandralfie_thetigertwins

#9


Фото из инстаграма mytigerjojo

#10


Фото из инстаграма areteherbs

#11


Фото из инстаграма rembrandt_the_pawrtist

#12


Фото из инстаграма prettypoultrypalace

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#13


Фото из инстаграма joythescottishfold

Автор: Аліна Рудченко