Гарбуз – неодмінний аксесуар Геловіну. Котики не захотіли залишатися осторонь свята, а тому потрапили на яскраві світлини своїх господарів. Усі вони чудові, але, погодьтеся, найбільше геловінські гарбузи личать чорним котам.

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Яскраві фото котів з гарбузиками
Фото з інстаграму blackcattrails

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Яскраві фото котів з гарбузиками
Фото з інстаграму gipsythebengal

#3

Яскраві фото котів з гарбузиками
Фото з інстаграму lil_frankie_joe

#4

Яскраві фото котів з гарбузиками
Фото з інстаграму charcoal.the.kitty

#5

Яскраві фото котів з гарбузиками
Фото з інстаграму thedemonicexotic

#6

Яскраві фото котів з гарбузиками
Фото з інстаграму i.am.strudel

#7

Яскраві фото котів з гарбузиками
Фото з інстаграму sassylilnudist

#8

Яскраві фото котів з гарбузиками
Фото з інстаграму rockyandralfie_thetigertwins

#9

Яскраві фото котів з гарбузиками
Фото з інстаграму mytigerjojo

#10

Яскраві фото котів з гарбузиками
Фото з інстаграму areteherbs

#11

Яскраві фото котів з гарбузиками
Фото з інстаграму rembrandt_the_pawrtist

#12

Яскраві фото котів з гарбузиками
Фото з інстаграму prettypoultrypalace

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#13

Яскраві фото котів з гарбузиками
Фото з інстаграму joythescottishfold