Тыква – непременный аксессуар Хэллоуина. Эти котики не захотели оставаться в стороне от праздника, а потому попали на яркие фотографии своих хозяев. Все они замечательные, но, согласитесь, больше всего хэллоуинские тыквы к лицу (или "к морде") черным котам.
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Фото из инстаграма blackcattrails
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Фото из инстаграма gipsythebengal
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Фото из инстаграмма lil_frankie_joe
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Фото из инстаграма charcoal.the.kitty
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Фото из инстаграма thedemonicexotic
#6
Фото из инстаграма i.am.strudel
#7
Фото из инстаграма sassylilnudist
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Фото из инстаграма rockyandralfie_thetigertwins
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Фото из инстаграма mytigerjojo
#10
Фото из инстаграма areteherbs
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Фото из инстаграма rembrandt_the_pawrtist
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Фото из инстаграма prettypoultrypalace
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Фото из инстаграма joythescottishfold