Тыква – непременный аксессуар Хэллоуина. Эти к отики не захотели оставаться в стороне от праздника, а потому попали на яркие фотографии своих хозяев. Все они замечательные, но, согласитесь, больше всего хэллоуинские тыквы к лицу (или "к морде") черным котам.

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Фото из инстаграма blackcattrails

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Фото из инстаграма gipsythebengal

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Фото из инстаграмма lil_frankie_joe

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Фото из инстаграма charcoal.the.kitty

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Фото из инстаграма prettypoultrypalace

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