Пять недель назад в тропических лесах Амазонки обнаружили Северную зеленую анаконду, по имени Ана Джулия. Ее впервые обнаружили в конце февраля.
Читайте также В горе и в радости: женщина спасла мужчину от "хитрого" крокодила, который сидел в засаде
Самую большую в мире змею, длина которой превышала 8 метров, а вес составлял 200 килограммов, убили. Это сделали охотники.
Источник:Metro
Пять недель назад в тропических лесах Амазонки обнаружили Северную зеленую анаконду, по имени Ана Джулия. Ее впервые обнаружили в конце февраля.
Читайте также В горе и в радости: женщина спасла мужчину от "хитрого" крокодила, который сидел в засаде