Самую большую в мире змею застрелили охотники

Северную зеленую анаконду по кличке Ана Джулия обнаружили 5 недель назад в тропических лесах Амазонки в отдаленной Бразилии. Она была толщиной с автомобильную шину.

Эта змея получила большую известность после съемок телеведущего программы о дикой природе и биолога Фрика Вонка, который плавал рядом с ней. Профессор Вонк, услышав о смерти Аны Джулии, заявил, что он "расстроен и разъярен" и назвал охотников "больными".

Ана Джулия была найдена мертвой в реке Формозо в сельской местности Бонито, на юге Бразилии, 24 марта.

По словам режиссера Кристиана Димитриса, мертвая змея является той же самой, что была снята на видео, когда Вонк плавал с ней.

Я сравнил отметки на ее морде, которые похожи на отпечатки пальцев. Это, пожалуй, самая известная анаконда в мире, которая является символом региона. Изображения змеи уже облетели весь мир,

– сказал он.

Самую большую змею в мире застрелили охотники / Фото Jam Press

Идентификацию змеи также подтвердила исследовательница из Университета Сан-Паулу Жулиана Терра, которая назвала Ану Джулию "символом региона Бонито".

Отмечается, что военная экологическая полиция ведет расследование смерти Аны Джулии.