П'ять тижнів тому в тропічних лісах Амазонки виявили Північну зелену анаконду, на ім'я Ана Джулія. Її вперше виявили наприкінці лютого.

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Найбільшу у світі змію застрелили мисливці

Північну зелену анаконду за окликом Ана Джулія виявили 5 тижнів тому в тропічних лісах Амазонки у віддаленій Бразилії. Вона була завтовшки з автомобільну шину.

Ця змія отримала велику популярність після зйомок телеведучого програми про дику природу та біолога Фріка Вонка, який плавав поруч з нею. Професор Вонк, почувши про смерть Ани Джулії, заявив, що він "засмучений і розлючений" та назвав мисливців "хворими".

Ана Джулія була знайдена мертвою в річці Формозо в сільській місцевості Боніто, на півдні Бразилії, 24 березня.

За словами режисера Крістіана Дімітріса, мертва змія є тією ж самою, що була знята на відео, коли Вонк плавав з нею.

Я порівняв позначки на її морді, які схожі на відбитки пальців. Це, мабуть, найвідоміша анаконда у світі, яка є символом регіону. Зображення змії вже облетіли весь світ,

– сказав він.

Найбільшу змію у світі застрелили мисливці / Фото Jam Press

Ідентифікацію змії також підтвердила дослідниця з Університету Сан-Паулу Жуліана Терра, яка назвала Ану Джулію "символом регіону Боніто".

Зазначається, що військова екологічна поліція веде розслідування смерті Ани Джулії.