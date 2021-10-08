В конце сентября 2021 года скоростной катер сбил логгерхед. Сильный удар разбил ее панцирь, из-за чего под ним образовались воздушные карманы, которые выталкивали рептилию на поверхность и лишали ее возможности маневрировать в воде.

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Понимая, что из-за сложной травмы черепаха не сможет жить в дикой природе, зоозащитники решили помочь ей с новыми условиями для жизни.

Раненую рептилию отвезли в ветеринарную клинику The Turtle Hospital, где она могла находиться под круглосуточным наблюдением и получать необходимую медицинскую помощь. Когда черепаха стала чувствовать себя лучше, ее переместили в заповедник Sea Turtle.

Смотрите видео: как спасали черепаху

Кроме того, для спасения существа был нанят частный самолет. Поскольку черепаха весила более 100 килограммов, понадобилось 6 человек, чтобы занести ее на борт.

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Сейчас логгерхед осваивается в новом доме вместе с другими рептилиями, которых уже не получится выпустить в естественную среду. В заповеднике Саус-Падре работают над тем, чтобы каждый из подопечных получил лучшие условия для жизни и пополнил популяцию своего вида.

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