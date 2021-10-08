Наприкінці вересня 2021 року швидкісний катер збив логгерхед. Сильний удар розтрощила її панцир, через що під ним утворилися повітряні кишені, які виштовхували рептилію на поверхню та позбавляли її можливості маневрувати у воді.
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Розуміючи, що через складну травму черепаха не зможе жити в дикій природі, зоозахисники вирішили допомогти їй з новими умовами для життя.
Поранену рептилію відвезли до ветеринарної клініки The Turtle Hospital, де вона могла перебувати під цілодобовим наглядом і отримувати необхідну медичну допомогу. Коли черепаха стала почувати себе краще, її перемістили в заповідник Sea Turtle.
Дивіться відео: як рятували черепаху
Крім того, задля порятунку істоти був найнятий приватний літак. Оскільки черепаха важила понад 100 кілограмів, знадобилося 6 людей, аби занести її на борт.
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Зараз логгерхед освоюється в новому будинку разом з іншими рептиліями, яких вже не вийде випустити в природне середовище. У заповіднику Саус-Падре працюють над тим, щоб кожен з підопічних отримав кращі умови для життя і поповнив популяцію свого виду.