Голосование длилось с 29 сентября по 5 октября. Бурые медведи показывали себя во всей красе, демонстрируя, как много смогли съесть летом.

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Победитель конкурса бурых медведей

25-летний медведь Отис получил более 51 тысячи голосов. Он показал невероятный результат, сумев за 7 недель прекрасно набрать вес. Отис побеждает уже в четвертый раз, впрочем последние годы он не показывал успешных результатов.

Отис уже достаточно бывалый медведь и не имеет большинства зубов. Впрочем, это не помешало ему показать другим, как нужно запасаться на зиму. Если еще в июле у него светились ребра, то сейчас он – толстый и грозный медведь.



Трансформация Отиса за 7 недель / Коллаж из твиттера KatmaiNPS

Тайна долголетия и успеха Отиса кроется в его уникальном рыбацком мастерстве. Некоторые медведи бросаются или плавают за рыбой. Но Отис остается неподвижным и терпеливо смотрит в реку за лососем.

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В то время как Отис, казалось бы, дремлет или не обращает внимания на потенциальную пищу, он на самом деле очень сосредотачивается на воде. Так ему удается неподвижно ловить лосося, не тратя при этом калорий. "Это очень успешная стратегия", – отмечают в нацпарке.



Пока другие медведи носятся за рыбой, Отис наблюдает / Фото с твиттера KatmaiNPS

Толстый медведь на зиму, которым является и Отис, – это успешный медведь. Животные должны быстро набрать вес летом и осенью до начала большого зимнего голода на Аляске. Медведи, которые спят в логовах, к весне полностью теряют свои запасы жира. Во время зимнего поста они сбрасывают примерно треть веса.

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Катмай – парк, где живет больше всего бурых медведей

Источник: сайт KatmaiNPS