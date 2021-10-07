По словам экспертов, непонятно как нутрия оказалась в Чернобыльской зоне. Возможно, она сбежала из частного дома.

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Известно, что в Европейском Союзе и на территории Украины нутрия является чужеродным видом, который завезли для промышленного разведения на мех. Естественный ареал этого полуводного грызуна – Южная Америка.

"Ей будет трудно пережить зиму, особенно такую холодную, как прошлогодняя. Ибо животное не умеет, как бобр, строить жилье и плохо ориентируется подо льдом. Однако существует вероятность, что в зоне отчуждения все же существует небольшая популяция этого грызуна. Ибо практика показывает: заповедная территория для всех животных, как магнит", — сообщили в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике.



Нутрия в Чернобыльской зоне / Фото Андрей Мудраченко

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В мире еще столько всего, что можно изучать каждый день. В частности, флора и фауна, которые богаты чудесами. И даже домашние любимцы, которых мы находим ежедневно, умеют удивлять. Особенно, выпрашивая порцию корма Purina® , который не только вкусный, но и полезный.

Сообщение Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника

Узнали животное? Нет, это не бобер, хотя и похож, если не присматриваться. Нутрию называют болотным бобром, однако она не из наших краев. Естественный ареал этого полуводного грызуна – Южная Америка.

В Европейском Союзе и на территории Украины нутрия является чужеродным инвазивным видом, ввезенным давно для промышленного разведения на мех.

Как нутрия оказалась в Чернобыльском заповеднике? Может, сбежала из какого-то домовладения… Ей будет трудно пережить зиму, особенно такую ​​холодную, как прошлогодняя. Потому что животное не умеет, как бобр, строить жилье и плохо ориентируется подо льдом.

Однако существует вероятность, что в зоне отчуждения все же существует небольшая популяция этого грызуна. Ибо практика показывает: заповедная территория для всех животных, как магнит...

Фото Андрея Мудраченка.