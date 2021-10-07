За словами експертів, незрозуміло як нутрія опинилася в Чорнобильській зоні. Можливо, вона втекла з приватного будинку.
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Відомо, що в Європейському Союзі й на території України нутрія є чужорідним видом, який завезли для промислового розведення на хутро. Природний ареал цього напівводяного гризуна – Південна Америка.
"Їй буде важко пережити зиму, особливо таку холодну, як минулорічна. Бо тварина не вміє, як бобер, будувати житло й погано орієнтується під льодом. Проте існує ймовірність, що в зоні відчуження все ж існує невелика популяція цього гризуна. Бо практика показує: заповідна територія для всіх тварин, ніби магніт", — повідомили у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику.
Нутрія в Чорнобильській зоні / Фото Андрій Мудраченко
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Повідомлення Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника
Впізнали тварину? Ні, це не бобер, хоча й схожа, якщо не придивлятись. Нутрію таки називають болотяним бобром, проте вона не з наших країв. Природний ареал цього напівводяного гризуна – Південна Америка.
В Європейському Союзі й на території України нутрія є чужорідним інвазивним видом, завезеним давно для промислового розведення на хутро.
Як нутрія опинилась в Чорнобильському заповіднику? Може, втекла з якогось домоволодіння… Їй буде важко пережити зиму, особливо таку холодну, як минулорічна. Бо тварина не вміє, як бобер, будувати житло й погано орієнтується під льодом.
Проте існує ймовірність, що в зоні відчуження все ж існує невелика популяція цього гризуна. Бо практика показує: заповідна територія для всіх тварин, ніби магніт...
Фото Андрія Мудраченка.