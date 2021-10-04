Випасаючи кіз, американці роблять одразу дві справи. По-перше, тварини харчуються. По-друге, так вони зменшують потенційні джерела загоряння – підсохлу траву та чагарники.

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Щодня люди виводять кіз на територію, де потенційно може виникнути пожежа, щоб вони з'їли якомога більше рослин. Хоч такий метод не може повністю допомогти позбавити весь штат від лісових пожеж, але зменшує кількість місць для займань.



Випас кіз / Фото Robyn Beck/AFP via Getty Images

"Це приносить користь, хоч і не таку значну, як хотілося б. Проте в певних областях цей спосіб боротьби з займанням дійсно виявився ефективним", – повідомив начальник пожежної служби Ісаак Санчес.

У світі ще стільки всього, що можна вивчати чи не щодня. Зокрема, флора та фауна, які багаті на дивовижі. Та навіть домашні улюбленці, яких ми бачимо щодня, вміють дивувати. Особливо, випрошуючи порцію корму Purina®, який не тільки смачний, але й корисний.

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