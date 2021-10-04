Випасаючи кіз, американці роблять одразу дві справи. По-перше, тварини харчуються. По-друге, так вони зменшують потенційні джерела загоряння – підсохлу траву та чагарники.
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Щодня люди виводять кіз на територію, де потенційно може виникнути пожежа, щоб вони з'їли якомога більше рослин. Хоч такий метод не може повністю допомогти позбавити весь штат від лісових пожеж, але зменшує кількість місць для займань.
Випас кіз / Фото Robyn Beck/AFP via Getty Images
"Це приносить користь, хоч і не таку значну, як хотілося б. Проте в певних областях цей спосіб боротьби з займанням дійсно виявився ефективним", – повідомив начальник пожежної служби Ісаак Санчес.
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Лісові пожежі в США: що відомо
- У США вирують 90 природних пожеж, із них 14 – саме у Каліфорнії. Вогонь знищує дерева, чагарники, тварин та будинки довкола.
- Руйнівна пожежа 26 серпня наблизилася до популярного серед туристів озера Тахо. Дим від численних загорянь пробирається до Лос-Анджелеса.
- Мешканців Північної Каліфорнії, які проживають неподалік від осередків пожеж, терміново евакуюють на південь.