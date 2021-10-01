Слони долають сотні кілометрів, шукаючи їжу та воду. Проте для маленьких слоненят такі подорожі можуть бути дуже нудними. Тому й серед них трапляються дитячі істерики, які викликані втомою. Тоді слони можуть зупинитися на привал, адже для них важлива сім'я й одного малюка вони кинути не можуть.

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У відео, коли слоненя належалося та заспокоїлося, воно було готове продовжувати шлях. Крім того, маля підганяли інші члени стада.

Дафна Шелдрік, яка є власницею одного з найбільших і найуспішніших заповідників для диких слонів у світі, повідомила, що слоненята часто демонструють поведінку, яка типова для дітей.

У них також трапляються напади люті або необґрунтованого смутку. Під час яких слоненята можуть кататися по землі, розмахуючи ніжками. При цьому дорослі особини виявляють величезне терпіння та любов до слоненят, спокійно переживаючи вікові кризи.

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Зрозуміти поведінку тварин інколи дуже непросто. Та в чому ми впевнені, що з кормом Purina® ви точно зможете вгадати зі смаками свого домашнього улюбленця. Корми бренду збалансовані та містять поживні речовини, а багатий асортимент сподобається навіть чотирилапим гурманам.

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