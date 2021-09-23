22 дня о Уолли не было вестей. В конце концов оказалось, что морж просто был занят путешествием в Исландию.

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Уолли на пути в Арктику

Организация Seal Rescue Ireland сообщила, что Уолли видели в Исландии. Моржа узнали по "фирменным" шрамам на обоих передних ластах.

То, что Уолли сейчас в Исландии, означает, что морж-путешественник преодолел более 900 километров от своего последнего расположение вблизи Ирландии. Он стал двигаться на север, возможно, направляясь домой. По крайней мере это предполагают наблюдатели.

Мы в абсолютном шоке от того, что он не только жив и здоров, но и на пути домой в Арктику,

– заявили в Seal Rescue Ireland.

Уолли известен тем, что никак не считатся с людьми и запрыгивает на их лодки. Он любит разлечься на моторных катерах и спать. Впрочем, из-за его массы уже не один водный транспорт был поврежден. Ирландские зоозащитники даже создали для моржа понтон, на котором он мог бы лежать у берега. Однако Уолли такая вещь была не по душе и он отплыл от нее.

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