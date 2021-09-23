22 дні про Воллі не було звісток. Зрештою виявилося, що мандрівник просто був заклопотаний подорожжю до Ісландії.

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Воллі на шляху в Арктику

Організація Seal Rescue Ireland повідомила, що Воллі бачили в Ісландії. Моржа впізнали за "фірмовими" шрамами на обох передніх ластах.

Те, що Воллі зараз в Ісландії, означає, що морж-мандрівник подолав понад 900 кілометрів від свого останнього розташування поблизу Ірландії. Він став рухатися на Північ, можливо, прямуючи додому. Принаймні це припускають спостерігачі.

Ми в абсолютному шоці від того, що він не тільки живий і здоровий, але й на шляху додому в Арктику,

– заявили в Seal Rescue Ireland.

Воллі відомий тим, що ніяк не зважає на людей і застрибує на їхні човни. Він любить розлягтися на моторних катерах і спати. Втім, через його масу вже не один водний транспорт був пошкоджений. Ірландські зоозахисники навіть створили для моржа понтон, на якому він би міг лежати біля берега. Проте Воллі така річ була не до вподоби і він відплив від неї.

Тваринки можуть з легкістю розсмішити своїми гримасами чи витівками. Ще більше задоволення – спостерігати за власними домашніми улюбленцями, про яких дбати легко з Purina®. Збалансований корм із поживними речовинами не тільки втамує їхній голод, але й збадьорить. Відтак гарні фото і відео вам гарантовані.

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