Отправить фото на конкурс Comedy Pet Photo может любой желающий. Участие в нем платное и стоит 5 фунтов стерлингов (около 180 гривен – 24 канал). Но все участники получают возможность посоревноваться за главный приз. Узнайте, кто выиграл в 2021 году.

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Собаки

В номинации "Наши лучшие друзья" победила Кармен Кромер с фото "Лай юрского периода". Ее лабрадор обожает воду. Когда пес засовывает морду под шланг, напоминает владелице тиранозавра.

Самое забавное фото домашнего животного 2021
Фото Comedy Pet Photo

Кошки

В номинации "Наши сказочные кошачьи друзья" победил друг, портящий фото. Кэтрин Тротт сфотографировала своего кота Джеффа, который испортил фотографию брату Яффо.

Самое забавное фото домашнего животного 2021
Фото Comedy Pet Photo

Лошади

В номинации "Могучая лошадь" победила Мэри Эллис. Женщина заглянула в конюшню, чтобы сказать лошадям "Доброе утро" и получила смешной ответ.

Самое забавное фото домашнего животного 2021
Фото Comedy Pet Photo

Другие животные

В этой номинации могут участвовать все: звери, птицы, рыбы и так далее. А выиграли ее в этом году цыплята. Малышам на фото всего 2 недели и они впервые заметили собственную тень.

Самое забавное фото домашнего животного 2021
Фото Comedy Pet Photo

Юниоры

В данной номинации участвуют дети до 16 лет. Все для справедливости: дети не всегда могут сделать профессиональное фото, но также ловят забавные моменты.

В этой номинации победила Сюзи Лонерган и его пес Бо. Девочка дала собаке команду "сидеть", а она немедленно послушалась.

Самое забавное фото домашнего животного 2021
Фото Comedy Pet Photo

Домашние животные, похожие на хозяев

Якуб Гойда сфотографировал свою девушку и ее любимую кобылу. Фото получилось очень курьезным. На морду кобылы села муха, поэтому фото выглядит так, будто человек и животное смеются вместе.

Самое забавное фото домашнего животного 2021
Фото Comedy Pet Photo

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Главный приз

Победительницей Comedy Pet Photo Awards-2021 стала Зои Росс. Женщина просто взяла мыльные пузыри на прогулку с собакой и получила невероятно веселый результат.

Самое забавное фото домашнего животного 2021
Фото Comedy Pet Photo

Победительница получила сертификат, корм для песика и приз размером 2 000 фунтов (около 72 тысяч гривен).

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