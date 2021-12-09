Отправить фото на конкурс Comedy Pet Photo может любой желающий. Участие в нем платное и стоит 5 фунтов стерлингов (около 180 гривен – 24 канал). Но все участники получают возможность посоревноваться за главный приз. Узнайте, кто выиграл в 2021 году.

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Собаки

В номинации "Наши лучшие друзья" победила Кармен Кромер с фото "Лай юрского периода". Ее лабрадор обожает воду. Когда пес засовывает морду под шланг, напоминает владелице тиранозавра.



Фото Comedy Pet Photo

Кошки

В номинации "Наши сказочные кошачьи друзья" победил друг, портящий фото. Кэтрин Тротт сфотографировала своего кота Джеффа, который испортил фотографию брату Яффо.



Фото Comedy Pet Photo

Каждый домашний любимец – уникален, и каждому нужно особое питание. Среди широкого ассортимента высококачественных кормов Purina® вы сможете выбрать тот, что идеально подойдет вашему любимцу.

Лошади

В номинации "Могучая лошадь" победила Мэри Эллис. Женщина заглянула в конюшню, чтобы сказать лошадям "Доброе утро" и получила смешной ответ.



Фото Comedy Pet Photo

Другие животные

В этой номинации могут участвовать все: звери, птицы, рыбы и так далее. А выиграли ее в этом году цыплята. Малышам на фото всего 2 недели и они впервые заметили собственную тень.



Фото Comedy Pet Photo

Юниоры

В данной номинации участвуют дети до 16 лет. Все для справедливости: дети не всегда могут сделать профессиональное фото, но также ловят забавные моменты.

В этой номинации победила Сюзи Лонерган и его пес Бо. Девочка дала собаке команду "сидеть", а она немедленно послушалась.



Фото Comedy Pet Photo

Домашние животные, похожие на хозяев

Якуб Гойда сфотографировал свою девушку и ее любимую кобылу. Фото получилось очень курьезным. На морду кобылы села муха, поэтому фото выглядит так, будто человек и животное смеются вместе.



Фото Comedy Pet Photo

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Главный приз

Победительницей Comedy Pet Photo Awards-2021 стала Зои Росс. Женщина просто взяла мыльные пузыри на прогулку с собакой и получила невероятно веселый результат.



Фото Comedy Pet Photo

Победительница получила сертификат, корм для песика и приз размером 2 000 фунтов (около 72 тысяч гривен).